Ufficiale Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Douvikas guida l'attacco, Berardi titolare

Como-Sassuolo, le formazioni ufficiali dell'ottava giornata di Serie A: Fabregas sceglie Douvikas, Aquilani punta su Berardi.

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Como-Sassuolo, sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, guidati da Cesc Fabregas, scendono in campo con il 4-2-3-1, affidando il peso dell'attacco a Douvikas. Alle spalle del centravanti agiranno Da Cunha, Caqueret e Baturina, mentre la coppia di centrocampo sarà composta da Perrone e Ricci. In difesa, davanti al portiere Butez, spazio a Couto, Kambwala, Kempf e Kaiki. Una formazione che punta sulla qualità dei trequartisti per sostenere la manovra offensiva e mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Como-Sassuolo, le scelte di Fabregas e Aquilani: tutte le formazioni ufficiali

Il Sassuolo di Alberto Aquilani risponde con il 4-3-3, affidandosi a Berardi nel tridente offensivo insieme a Bowie e Dominguez. A centrocampo spazio ad Adzic, Matic e Bakola, mentre la linea difensiva davanti a Turati sarà composta da Van der Brempt, Caleta-Car, Candé e Obrador. Di seguito gli undici titolari scelti dai due allenatori per la sfida di campionato.

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kambwala, Kempf, Kaiki; Perrone, Ricci; Da Cunha, Caqueret, Baturina; Douvikas. Allenatore: Cesc Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Van der Brempt, Caleta-Car, Candé, Obrador; Adzic, Matic, Bakola; Berardi, Bowie, Dominguez. Allenatore: Alberto Aquilani.