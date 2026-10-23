De Gea show col Napoli, ma non convince la Fiorentina: in un dato è ultimo

Firenze s’interroga su De Gea: decisivo col Napoli ma ultimo negli xG evitati. La Viola ha bisogno del suo leader

Firenze si interroga su De Gea. Il portiere spagnolo della Fiorentina, decisivo nella sfida con il Napoli, è tornato al centro del dibattito in città, dove il suo rendimento è messo in discussione. Un’attenzione che racconta il momento della squadra viola e il peso di un giocatore considerato un leader, ma che ora deve fare i conti con numeri poco incoraggianti e con le critiche di una parte dell’ambiente.

I numeri non premiano il portiere spagnolo, ma la Viola ha bisogno del suo leader

I dati, infatti, non sono dalla sua parte: negli xG evitati, lo spagnolo è ultimo in graduatoria, un dato che pesa anche sul monte ingaggi della Fiorentina, dove il suo contratto rappresenta una delle voci più importanti. Eppure, come scrive il Corriere dello Sport, la Viola ha bisogno del suo leader, soprattutto in una fase in cui la squadra cerca continuità e certezze. Il tema è dunque quello di un equilibrio delicato tra esperienza, peso economico e rendimento effettivo, destinato a restare al centro dell’attenzione nelle prossime partite, quando il portiere sarà chiamato a rispondere sul campo alle critiche.