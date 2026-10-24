Doppio Douvikas, il Como supera il Sassuolo: Fabregas aggancia la Roma al terzo posto

Douvikas trascina il Como contro il Sassuolo: doppietta, terza vittoria consecutiva e aggancio alla Roma.

Il Como continua a sorprendere e conquista la terza vittoria consecutiva in Serie A, superando il Sassuolo per 2-0 allo stadio Sinigaglia nell'ottava giornata di campionato. Protagonista assoluto Tasos Douvikas, autore della doppietta decisiva che permette alla formazione di Cesc Fabregas di salire a 17 punti e agganciare momentaneamente la Roma al terzo posto. Senza Nico Paz, i lariani si affidano ancora una volta al centravanti greco, che dopo aver sprecato una buona occasione nel primo tempo diventa decisivo nella ripresa. La prima frazione si chiude sullo 0-0, con Turati bravo a fermare Douvikas e un gol di Bakola annullato al Sassuolo per il fuorigioco di Bowie.

Como-Sassuolo 2-0, doppietta di Douvikas: decisivo Kaiki, terza vittoria consecutiva

Nella ripresa Fabregas cambia volto alla squadra con gli ingressi di Milla, Ramon e Addai, aumentando la pressione offensiva. Il vantaggio nasce da una bella combinazione sulla sinistra tra Caqueret e Kaiki, con il brasiliano che serve a Douvikas il pallone da spingere in rete. Passano una decina di minuti e il copione si ripete: ancora Kaiki protagonista nell'azione, ancora il centravanti greco implacabile davanti a Turati per il definitivo 2-0. Il Sassuolo di Alberto Aquilani prova a reagire con gli ingressi di Lipani, Sebastiano Esposito, Volpato e Doig, ma la difesa lariana controlla senza particolari affanni. Il Como gestisce il doppio vantaggio e conquista altri tre punti pesantissimi, confermandosi tra le grandi protagoniste di questo avvio di stagione.