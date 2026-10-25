Ufficiale Genoa-Venezia, le formazioni ufficiali: le scelte di De Rossi e Nicola

Genoa e Venezia a caccia di punti per risalire la classifica nella sfida del Ferraris valida per la settima giornata di Serie A.

Genoa e Venezia si affrontano alle 15 al Ferraris con l’obiettivo di allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica. I rossoblù di Daniele De Rossi, penultimi con quattro punti, arrivano alla sfida dopo la sconfitta contro la Roma, successiva al successo sulla Fiorentina. Situazione ancora più delicata per i veneti di Davide Nicola, ultimi con tre punti, ma rinvigoriti dalla vittoria casalinga contro il Napoli, che ha segnato un cambio di passo dopo un avvio complicato.

Genoa e Venezia, le scelte di formazione di De Rossi e Nicola

Diverse le novità nell’undici scelto da De Rossi rispetto alle indicazioni della vigilia. A centrocampo, in assenza di Frendrup, c’è Wiafe al fianco di Traoré. Sulla corsia sinistra spazio a Mitaj, con El Shaarawy e Messias alle spalle di Osmajic. A destra confermato Ellertsson, mentre in difesa, davanti a Bijlow, giocano Otoa, Ostigard e Vasquez. Nicola, invece, si affida alla coppia d’attacco composta da Akor Adams e Yeboah. Davanti al portiere Stankovic, la linea difensiva a tre è formata da Halhal, Moreno e Juan Jesus. In mezzo al campo, insieme a Basic, ci sono Kike Perez e Sohm, mentre Hainaut e l’ex Haps presidiano le fasce.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Traoré, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.