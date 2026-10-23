Ufficiale
Un altro infortunio in casa Inter: Chivu perde un esterno per un problema muscolare
TuttoNapoli.net
Nuovo problema muscolare per l'Inter. Cristian Chivu dovrà rinunciare contro la Fiorentina a Luis Henrique, che si è fermato a causa di un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Alla luce degli infortuni di Lautaro Martinez, Benjamin Pavard e John Stones, sicuramente è una tegola che in questo momento rischia di pesare ulteriormente sui nerazzurri.
La nota dell'Inter
"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Serie A
Copertina Rizzetta in conferenza: “Il calcio è nei nostri piani! Vogliamo arrivarci, con ADL o attraverso un'altra strada” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
24 ott 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
LiveAllegri in conferenza: "Roma forte, ma non è l'ultima gara! Hojlund? Importante segni la squadra! Sui difetti, Gasp e Rrahmani..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano
Pierpaolo MatroneLiveAllegri in conferenza: "Anche oggi tanti tiri, in A 3° per xG! Per il campionato serve un mese. Su KDB..."
Antonio GaitoTuttonapoliBasta difendere Allegri: non esiste mercato o età media per giustificare un Napoli da metà classifica
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la spettrale parola ‘esonero’, l’abiura scioccante di Allegri, ADL in versione pensionato e l’esperimento sociale di Lucca
Fabio TarantinoTuttonapoliNeres, infortuni pesano e condizionano anche il Napoli: riflessioni sul futuro
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com