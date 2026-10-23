Ufficiale Un altro infortunio in casa Inter: Chivu perde un esterno per un problema muscolare

Nuovo problema muscolare per l'Inter. Cristian Chivu dovrà rinunciare contro la Fiorentina a Luis Henrique, che si è fermato a causa di un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra. Alla luce degli infortuni di Lautaro Martinez, Benjamin Pavard e John Stones, sicuramente è una tegola che in questo momento rischia di pesare ulteriormente sui nerazzurri.

La nota dell'Inter

"Luis Henrique si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra".