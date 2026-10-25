Ufficiale Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: esordio per Provedel, Vanoli sceglie Pellegrino

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter-Fiorentina, gara delle 12.30: per i nerazzurri esordio di Provedel, che gioca titolare in porta al posto di Martinez, mentre in difesa confermati Bisseck, Akanji e Bastoni, quest'ultimo reduce dal rosso in Champions Diouf torna titolare a sinistra, mentre Carlos Augusto dà un turno di riposo a Dimarco sulla sinistra. A centrocampo tocca a Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre davanti con Thuram stavolta c'è Esposito.

INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Dimarco, Bovio, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Spence. Allenatore: Cristian Chivu.

Nella Fiorentina confermata la difesa a quattro, con Jimenez e Valdepenas che vanno sugli esterni mentre Dragusin e Pongracic saranno i centrali davanti a De Gea. A centrocampo Fagioli in regia, Ndour e Brescianini mezzali, con Mastantuono e Njie che agiranno sulle ali, mentre come centravanti tocca a Pellegrino. Da segnalare la presenza in panchina di Oulai, non al 100% per un problemino accusato ieri in allenamento.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodô, Joao Mario, Beto, Pedro Gonçalves, Gnonto, Viery, Inao Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi. Allenatore: Paolo Vanoli.

Arbitro: Mariani