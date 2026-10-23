Juve, incubo infortuni continua: Spalletti perde un altro titolare

Juve, Celik sostituito col Rennes per un indurimento alla coscia: controlli oggi al JMedical, difficile per il Lecce

La partita con il Rennes rischia di aumentare le presenze nell’infermeria bianconera. Celik, esterno sempre schierato da Spalletti tra campionato ed Europa League, con la sola eccezione della trasferta di Vigo con il Celta, è stato sostituito a fine primo tempo a causa di un indurimento alla coscia. Un cambio che ha lasciato subito qualche preoccupazione nell’ambiente juventino, perché l’esterno è uno dei giocatori più utilizzati dal tecnico e un riferimento importante sulla corsia destra.

Celik verso i controlli: difficile il recupero per domenica

Come ammesso dallo stesso Spalletti, il difensore difficilmente sarà recuperabile per la sfida con il Lecce di domenica. Molto dipenderà comunque dai controlli che l’ex Roma effettuerà oggi al JMedical, che diranno se si tratta di un semplice affaticamento o di un problema più serio. Per la Juventus, già alle prese con una serie di defezioni, sarebbe un’altra tegola in un periodo di calendario fittissimo, e il tecnico dovrà ridisegnare le scelte sulla fascia, valutando alternative e rotazioni, in attesa di capire l’entità reale del problema.