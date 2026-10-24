La Lazio di Gattuso non si ferma più: battuto 2-1 il Parma

La Lazio di Gattuso batte 2-1 il Parma grazie a Taylor e un'autorete: biancocelesti primi a 22 punti. La classifica aggiornata

La Lazio di Gennaro Gattuso continua a volare e conquista un'altra vittoria, superando 2-1 il Parma nell'ottava giornata di Serie A. All'Olimpico i biancocelesti confermano la propria organizzazione tattica, mostrando efficacia tanto nelle transizioni offensive quanto nella pressione alta. Il vantaggio arriva al 51' con Kenneth Taylor, bravo a finalizzare una bella ripartenza, mentre al 58' il raddoppio nasce da un recupero del pallone grazie al pressing alto, che porta all'autorete di Diego Carlos. Una Lazio aggressiva e compatta, capace di controllare la gara e concedere pochissimo agli avversari. Il Parma riesce ad accorciare le distanze soltanto al 95', su un tiro-cross di Lontani interpretato male dal portiere Mandas. Un episodio che non compromette il successo della squadra di Gattuso, sempre più protagonista di questo avvio di campionato: 22 punti in otto giornate e primo posto in classifica, con tre lunghezze di vantaggio sull'Inter, che deve ancora disputare la propria partita.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Parma

1 - Lazio 22 punti in 8 partite giocate, 16 gol fatti e 5 gol subiti

2 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

3 - Roma 18 punti in 8 partite giocate, 19 gol fatti e 6 gol subiti

4 - Como 17 punti in 8 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Torino 13 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 11 gol subiti

8 - Cagliari 13 punti in 8 partite giocate, 6 gol fatti e 9 gol subiti

9 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

10 - Napoli 11 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti

11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Bologna 8 punti in 8 partite giocate, 8 gol fatti e 10 gol subiti

14 - Sassuolo 8 punti in 8 partite giocate, 12 gol fatti e 16 gol subiti

15 - Monza 7 punti in 8 partite giocate, 15 gol fatti e 18 gol subiti

16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

19 - Parma 4 punti in 8 partite giocate, 5 gol fatti e 15 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti