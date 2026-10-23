Lazio, Gudmundsson assente contro il Napoli? L'annuncio di Gattuso

Gattuso fa il punto sugli infortuni della Lazio: Gudmundsson punta al recupero per Napoli, novità anche su Rovella e Marusic

Albert Gudmundsson rischia di saltare la sfida contro il Napoli, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. La Lazio di Gennaro Gattuso, attualmente seconda in classifica a quota 19 punti insieme all'Inter e reduce dal netto 3-0 sul campo della Juventus, deve fare i conti con alcuni problemi fisici. Situazione ben diversa per gli azzurri di Massimiliano Allegri, noni con appena 10 punti dopo sette giornate e chiamati a risalire la classifica. Intanto, alla vigilia della sfida contro il Parma, il tecnico biancoceleste ha fatto il punto sulle condizioni di Gudmundsson, Rovella e Marusic, lasciando aperta la possibilità di recuperare l'islandese proprio per la trasferta di Napoli.

Gattuso sugli infortuni: “Gudmundsson? Speriamo di averlo prima del Napoli”

"Marusic, Rovella e Gudmundsson? Non mi piace che un calciatore mi guardi con gli occhi storti perché abbiamo spinto e accelerato e ha avuto una ricaduta. Mi è successo e dipende dalle lesioni che un giocatore ha avuto. Sappiamo e conosciamo bene i tipi di allenamento che stiamo facendo, devono essere pronti ed è inutile far venire uno in campo e poi dopo due giorni ci piangiamo addosso. Per essere pronti servono un certo tipo di accelerazioni, quando uno è pronto per fare queste cose è pronto a entrare in gruppo. Stanno lavorando, oggi hanno fatto entrambi un grande allenamento e hanno bisogno di fare un certo tipo di allenamenti. Hanno avuto infortuni importanti, se ci sarà una ricaduta dopo stiamo lì e ci facciamo del male. Per questo bisogna gestire. Per Albert speriamo di rivederlo correre senza dolore tra dieci giorni, speriamo di averlo a disposizione prima di Napoli. Su Rovella e Marusic speriamo che senza problemi tra quattro-cinque giorni faranno dei parziali con noi, quindi saranno a disposizione", le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa.