Ufficiale Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali: le scelte di Di Francesco e Spalletti

La Juventus fa visita al Lecce: Spalletti cerca il riscatto dopo il ko con la Lazio, mentre i salentini arrivano dal successo per 3-0 contro l’Udinese.

La Juventus scende in campo al Via del Mare contro il Lecce nell’ottava giornata di Serie A. I bianconeri, guidati da Luciano Spalletti, sono chiamati a reagire dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Lazio all’Allianz Stadium nell’ultimo turno di campionato. In settimana è arrivato anche il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League, un risultato che lascia aperta la necessità di ritrovare continuità.

Lecce-Juventus, salentini a caccia di conferme

Di fronte ci sarà un Lecce in fiducia dopo il netto 3-0 rifilato all’Udinese. La squadra di Eusebio Di Francesco punta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa per mettere in difficoltà i bianconeri e dare seguito all’ultima vittoria. Per la Juventus, invece, la trasferta in Salento rappresenta un’occasione importante per lasciarsi alle spalle il momento negativo in campionato e tornare a conquistare i tre punti.

Lecce-Juventus, le formazioni ufficiali

Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Dramé, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah

Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani