Maldini jr torna sull'incidente: "Ho fatto una cavolata e pago giustamente"

Daniel Maldini recentemente ha causato un incidente con un tasso alcolemico più alto di quello consentito.

Daniel Maldini è uno dei nomi del momento, in Serie A. Merito dell'ottimo inizio di stagione col Cagliari e della convocazione in Nazionale, ma pure dei fatti di cronaca che lo hanno visto protagonista. Il giocatore ha parlato a Sky Sport toccando tutti questi temi.

Di recente ha attraversato un momento difficile. Quanto è stato importante avere la sua famiglia al suo fianco? "Sì, aggiungo che ho fatto una cavolata e giustamente pago per quello che ho fatto. Però credo sia giusto che io non paghi per cose che non ho fatto. Adesso si saprà la verità, e la verità si sa. L’importante è che tutto questo sia passato e che la mia famiglia sia stata al mio fianco. Siamo andati avanti, ed è questa la cosa più importante".

Ha ricevuto molta cattiveria. Come ha reagito al giudizio degli altri? "Sì, tanta. Però credo sia normale. Come ho detto prima, il giudizio degli altri è abbastanza irrilevante. La cattiveria arriva, ma poi se ne va. Questa è la cosa importante".