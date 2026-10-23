Milan, Amorim sorride: recupero-lampo per un big, ci sarà con l'Udinese

Buone notizie per il Milan: Gonçalo Ramos ha smaltito il problema al polpaccio ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Può partire titolare contro l'Udinese.

Arrivano segnali positivi per Gonçalo Ramos. Dopo aver saltato la sfida di Europa League contro il Bournemouth, il centravanti del Milan è tornato ad allenarsi in gruppo nella giornata di oggi. Gli esami strumentali ai quali si era sottoposto avevano già dato esito negativo, ridimensionando il problema muscolare al polpaccio a un semplice affaticamento. Ruben Amorim aveva del resto anticipato l'esito degli accertamenti spiegando: "Gonçalo Ramos non ha niente di particolarmente grave".

Gonçalo Ramos verso una maglia da titolare contro l'Udinese

Il portoghese ha preso parte alla seduta ridotta riservata ai calciatori che hanno giocato poco o non sono scesi in campo contro il Bournemouth. Un'indicazione importante in vista del prossimo appuntamento di campionato. Il ritorno immediato in gruppo rende infatti concreta la possibilità di vedere Gonçalo Ramos a disposizione e dal primo minuto contro l'Udinese, nella sfida in programma domenica sera. Dopo il sospiro di sollievo arrivato dagli esami, il Milan può dunque prepararsi a recuperare rapidamente il proprio centravanti.