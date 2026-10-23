Milan, dubbi sul "super-mercato": out Ramos e manca un vero sostituto

Milan, senza Gonçalo Ramos manca un centravanti: Cissé non è una punta e Camarda non convince Amorim, Europa a rischio

Il Milan guarda al futuro con più di una preoccupazione. Con Gonçalo Ramos infortunato, l’attacco rossonero è rimasto senza una valida alternativa al centro, e il rischio, secondo l’analisi, è che la qualificazione europea possa complicarsi. Una situazione che arriva in una fase di stagione già complessa, nonostante la serata positiva di Cissé in Europa, e che pone più di un interrogativo sulle scelte di mercato della società e sulle strategie di Amorim.

Cissé non è una punta, e Camarda non convince Amorim

Il nodo, evidenziato nel testo, è che Cissé non può fare la punta centrale e che, se l’allenatore non crede in Camarda, sarebbe stato necessario prendere un altro centravanti sul mercato. Un limite che si fa sentire proprio adesso, con il calendario fittissimo e la necessità di avere rotazioni affidabili nel reparto offensivo. Il Milan dovrà dunque trovare soluzioni alternative, a partire da possibili adattamenti tattici, mentre a gennaio il tema del centravanti potrebbe tornare prepotentemente sul tavolo della dirigenza, in un mercato che si annuncia decisivo per le ambizioni europee.