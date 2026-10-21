Milan, infortunio muscolare per Gonçalo Ramos: i tempi di recupero

Gonçalo Ramos non sarà a disposizione per la sfida di Europa League contro il Bournemouth. L'attaccante ha accusato un problema muscolare

Brutte notizie per Ruben Amorim alla vigilia della prossima sfida di Europa League. Gonçalo Ramos non sarà infatti convocato per la partita contro il Bournemouth, in programma domani. Come riportato da Sky Sport, durante la seduta di allenamento di questa mattina l'attaccante portoghese ha accusato un sovraccarico muscolare al polpaccio. Ramos resterà a Milanello e nelle prossime ore sarà sottoposto ai consueti esami strumentali, necessari per stabilire con maggiore precisione l'entità del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Amorim perde anche Gonçalo Ramos

Un'altra assenza per Amorim, che deve dunque rinunciare a un elemento importante del reparto offensivo. Ramos si aggiunge infatti a Chukwueze, alle prese a sua volta con un problema fisico. Il giocatore nelle prossime ore sarà sottoposto a una visita specialistica per approfondire il dolore all'anca e individuare il percorso più adatto per risolverlo. Due problemi che riducono così le alternative a disposizione del tecnico in vista dell'impegno europeo contro il Bournemouth.