Rimontone Inter! La Fiorentina passa, ma poi si abbassa troppo: Chivu a +11 su Allegri

L’Inter ribalta la Fiorentina con due gol negli ultimi minuti e conquista una vittoria in extremis per 2-1: Chivu torna in testa alla classifica.

Novanta minuti non bastano per fermare l’Inter, che nel recupero trova le energie per ribaltare una Fiorentina a un passo dal colpo esterno. A San Siro finisce 2-1 per i nerazzurri, capaci di passare dallo svantaggio alla vittoria nel giro di pochi minuti. La squadra nerazzurra costruisce le occasioni migliori già nel primo tempo: al quarto d’ora Barella, servito da Esposito dopo un pallone perso da Fagioli, impegna De Gea con una conclusione centrale. La Fiorentina si difende con ordine e prova a pressare, ma fatica a rendersi pericolosa. Nell’ultimo quarto d’ora, il portiere viola sale in cattedra prima opponendosi a un colpo di testa ravvicinato di Esposito e poi respingendo due conclusioni in diagonale di Thuram. Anche nella ripresa l’Inter aumenta la pressione e va vicina al gol con il francese, ancora fermato da De Gea su assist di Carlos Augusto. Contro l’andamento della gara, però, è la Fiorentina a passare in vantaggio: Jimenez lascia partire una conclusione violentissima dalla distanza che sorprende Provedel e porta avanti gli ospiti.

Inter-Fiorentina, Thuram e Zielinski completano la rimonta nel finale

Quando la partita sembra ormai sfuggire ai nerazzurri, il finale cambia tutto. L’Inter protesta per un rigore inizialmente assegnato e poi revocato dall’arbitro Mariani dopo un contatto in area tra il neoentrato Viery e Thuram. I padroni di casa continuano ad attaccare e trovano il pareggio al 90’: Thuram scambia con Diouf e batte De Gea con una conclusione precisa. La Fiorentina non ha neppure il tempo di riorganizzarsi che un nuovo episodio in area diventa decisivo: Valdepenas trattiene per la maglia Thuram e Mariani indica il dischetto. Dagli undici metri Zielinski è glaciale e firma il 2-1, completando una rimonta incredibile in pochi minuti. L’Inter conquista così tre punti pesantissimi e torna in vetta alla classifica, confermando ancora una volta la capacità di reagire anche quando la partita sembra compromessa. Un successo pesante anche in chiave classifica: complice il pareggio di ieri del Napoli contro la Roma, la squadra di Chivu allunga a +11 sugli azzurri di Allegri.