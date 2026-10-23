Roma, Pellegrini va ko e non salta solo il Napoli: rischia un lungo stop

Roma, anche Pellegrini ko: lesione di alto grado al semitendinoso, stop di circa due mesi. Dopo Svilar, Koné e Dybala

Un’altra batosta per la Roma. Dopo Svilar, Koné e Dybala, anche Lorenzo Pellegrini si ferma, e l’infortunio è serio. Gli esami hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Una notizia che pesa sul morale e sulla rosa di Gasperini, che si avvicina alla sfida del Maradona di sabato con un’infermeria sempre più affollata e con un centrocampo decimato.

Circa due mesi di stop, nuovo controllo tra due o tre settimane

L’ipotesi è che il capitano giallorosso possa restare ai box circa due mesi. Tra due o tre settimane il centrocampista effettuerà un nuovo controllo e, in base a come si sarà riassorbito il versamento, si avranno tempi più precisi. Per la Roma si tratta di un’assenza pesante, che toglie al tecnico un punto di riferimento per qualità ed esperienza, in una stagione in cui gli infortuni stanno condizionando le scelte. Per il Napoli di Allegri, invece, un avversario ancora più in emergenza, anche se la squadra giallorossa conserva qualità e potrà contare sul ritorno di Malen dopo la squalifica.