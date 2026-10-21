Ufficiale Roma, Pellegrini salta il Napoli! L'annuncio di Gasperini: "Ecco i tempi di recupero"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, annuncia il forfait di Lorenzo Pellegrini per il match di sabato contro il Napoli.

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria in Champions League contro lo Slovan Bratislava si è espresso così in conferenza stampa: "Tanti gol e occasioni? Non è improvvisazione: c'è dell'applicazione. Poi si può sempre migliorare, ma serve anche uno switch mentale. La squadra sta bene e tutti provano a fare giocate importanti. Guardiamo le cose da migliorare: potevamo sfruttare meglio alcune chance, soprattutto nel primo tempo".

Infortunio Pellegrini? "Non credo sia grave, però ci vogliono sempre 20 giorni quando si tratta di un problema muscolare. Questa settimana abbiamo un giorno in più per Napoli, ma poi giocheremo di nuovo ogni 3 giorni. Il reparto avanzato è fondamentale sotto tutti i punti di vista. Affronteremo ancora una serie di partite in cui, se non recuperiamo Dybala, siamo in pochi".