Roma, tegola Pellegrini prima del Napoli: c'è lesione di alto grado! I tempi di recupero
Una pesante assenza per la Roma in vista della trasferta contro il Napoli. Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo durante la sfida contro lo Slovan Bratislava, si è sottoposto agli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio. Secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Gian Piero Gasperini dovrà dunque rinunciare al centrocampista per il big match di sabato al Maradona e per le successive settimane.
Roma, Pellegrini rischia uno stop tra le 8 e le 12 settimane
L'entità della lesione lascia prevedere tempi di recupero piuttosto lunghi. Pellegrini potrebbe restare lontano dai campi tra le 8 e le 12 settimane, anche se si tratta al momento di una stima indicativa che dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico e dai successivi controlli. Il possibile rientro potrebbe dunque collocarsi tra la fine di dicembre e gennaio. Una tegola importante per Gasperini, che perde una delle proprie alternative proprio in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.
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