Ufficiale Roma, tegola Pellegrini prima del Napoli: c'è lesione di alto grado! I tempi di recupero

Brutte notizie per Gasperini prima della sfida contro il Napoli. Gli esami di Pellegrini hanno evidenziato una lesione di alto grado alla coscia destra.

Una pesante assenza per la Roma in vista della trasferta contro il Napoli. Lorenzo Pellegrini, costretto a lasciare il campo durante la sfida contro lo Slovan Bratislava, si è sottoposto agli esami strumentali per stabilire l'entità dell'infortunio. Secondo quanto appreso da Vocegiallorossa.it, gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della coscia destra. Gian Piero Gasperini dovrà dunque rinunciare al centrocampista per il big match di sabato al Maradona e per le successive settimane.

Roma, Pellegrini rischia uno stop tra le 8 e le 12 settimane

L'entità della lesione lascia prevedere tempi di recupero piuttosto lunghi. Pellegrini potrebbe restare lontano dai campi tra le 8 e le 12 settimane, anche se si tratta al momento di una stima indicativa che dipenderà dall'evoluzione del quadro clinico e dai successivi controlli. Il possibile rientro potrebbe dunque collocarsi tra la fine di dicembre e gennaio. Una tegola importante per Gasperini, che perde una delle proprie alternative proprio in una fase della stagione caratterizzata da numerosi impegni ravvicinati tra campionato e Champions League.