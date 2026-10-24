Foto Serie A, classifica: Lazio sola in vetta a 22 punti, doppiato il Napoli

La Lazio vola da sola in testa alla Serie A con 22 punti, il doppio del Napoli di Allegri. Azzurri decimi e a rischio sorpasso

La Lazio di Gennaro Gattuso si prende la vetta solitaria della Serie A grazie al successo per 2-1 contro il Parma. I biancocelesti salgono a 22 punti dopo otto giornate, portandosi momentaneamente a +3 sull'Inter, che deve ancora scendere in campo. Terzo posto per la Roma a quota 18, seguita dal Como a 17 e dal Milan a 15, con una partita in meno. Colpisce soprattutto il confronto con il Napoli di Massimiliano Allegri, fermo a 11 punti in otto gare, esattamente la metà di quelli conquistati dalla Lazio capolista. Gli azzurri, reduci dal pareggio per 3-3 contro la Roma, occupano il decimo posto e rischiano di scivolare fino alla dodicesima posizione al termine della giornata, qualora Atalanta e Lecce dovessero vincere i rispettivi incontri.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Parma 2-1

1 - Lazio 22 punti in 8 partite giocate, 16 gol fatti e 5 gol subiti

2 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

3 - Roma 18 punti in 8 partite giocate, 19 gol fatti e 6 gol subiti

4 - Como 17 punti in 8 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Torino 13 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 11 gol subiti

8 - Cagliari 13 punti in 8 partite giocate, 6 gol fatti e 9 gol subiti

9 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

10 - Napoli 11 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti

11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Bologna 8 punti in 8 partite giocate, 8 gol fatti e 10 gol subiti

14 - Sassuolo 8 punti in 8 partite giocate, 12 gol fatti e 16 gol subiti

15 - Monza 7 punti in 8 partite giocate, 15 gol fatti e 18 gol subiti

16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

19 - Parma 4 punti in 8 partite giocate, 5 gol fatti e 15 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti