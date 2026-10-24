Foto Serie A, classifica: il Napoli non va oltre il pari e rischia di scivolare al 12° posto

Il Napoli pareggia 3-3 con la Roma e resta decimo a 11 punti, ma rischia di scivolare al 12° posto. La classifica aggiornata

Il Napoli non riesce a ritrovare la vittoria in campionato e pareggia 3-3 contro la Roma allo stadio Diego Armando Maradona, nell'ottava giornata di Serie A. Gli azzurri di Massimiliano Allegri salgono a 11 punti in otto partite, restando al decimo posto in classifica, ma rischiano di perdere altre due posizioni al termine del turno: Atalanta e Lecce, entrambe a quota 9 e con una gara da recuperare rispetto ai partenopei, potrebbero infatti scavalcarli in caso di vittoria. La Roma di Gasperini resta imbattuta e sale a 18 punti, mentre il Como, grazie al successo sul Sassuolo, raggiunge quota 17 e scavalca il Milan. In vetta rimangono Inter e Lazio, entrambe a 19 punti e ancora impegnate nell'ottava giornata.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Roma

1 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

2 - Lazio 19 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 18 punti in 8 partite giocate, 19 gol fatti e 6 gol subiti

4 - Como 17 punti in 8 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Torino 13 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 11 gol subiti

8 - Cagliari 13 punti in 8 partite giocate, 6 gol fatti e 9 gol subiti

9 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

10 - Napoli 11 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 10 gol subiti

11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Bologna 8 punti in 8 partite giocate, 8 gol fatti e 10 gol subiti

14 - Sassuolo 8 punti in 8 partite giocate, 12 gol fatti e 16 gol subiti

15 - Monza 7 punti in 8 partite giocate, 15 gol fatti e 18 gol subiti

16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

19 - Parma 4 punti in 7 partite giocate, 4 gol fatti e 13 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti