Foto Serie A, classifica: il Torino supera il Napoli che ora è da solo al decimo posto

Il Torino batte il Monza e sale a 13 punti, superando il Napoli: azzurri decimi da soli prima della sfida contro la Roma.

Il Torino supera il Monza per 3-2 nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A e sale a quota 13 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli in classifica. I granata di Ignazio Abate agganciano Frosinone e Cagliari, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri, fermi a 10 punti dopo sette partite, scivolano al decimo posto in solitaria, in attesa della sfida contro la Roma. In vetta restano Inter e Lazio con 19 punti, seguite proprio dai giallorossi a quota 17. Il Monza, invece, rimane quattordicesimo con 7 punti dopo otto giornate.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Monza

1 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

2 - Lazio 19 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 17 punti in 7 partite giocate, 16 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Como 14 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Cagliari 13 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 7 gol subiti

8 - Torino 13 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 11 gol subiti

9 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

10 - Napoli 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 7 gol subiti

11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

13 - Sassuolo 8 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 14 gol subiti

14 - Monza 7 punti in 8 partite giocate, 15 gol fatti e 18 gol subiti

15 - Bologna 5 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti

16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

19 - Parma 4 punti in 7 partite giocate, 4 gol fatti e 13 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti