Serie A, classifica: il Torino supera il Napoli che ora è da solo al decimo posto
Il Torino supera il Monza per 3-2 nell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A e sale a quota 13 punti, scavalcando momentaneamente il Napoli in classifica. I granata di Ignazio Abate agganciano Frosinone e Cagliari, mentre gli azzurri di Massimiliano Allegri, fermi a 10 punti dopo sette partite, scivolano al decimo posto in solitaria, in attesa della sfida contro la Roma. In vetta restano Inter e Lazio con 19 punti, seguite proprio dai giallorossi a quota 17. Il Monza, invece, rimane quattordicesimo con 7 punti dopo otto giornate.
Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Monza
1 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti
2 - Lazio 19 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 4 gol subiti
3 - Roma 17 punti in 7 partite giocate, 16 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti
5 - Como 14 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti
6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti
7 - Cagliari 13 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 7 gol subiti
8 - Torino 13 punti in 8 partite giocate, 13 gol fatti e 11 gol subiti
9 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti
10 - Napoli 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 7 gol subiti
11 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti
12 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti
13 - Sassuolo 8 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 14 gol subiti
14 - Monza 7 punti in 8 partite giocate, 15 gol fatti e 18 gol subiti
15 - Bologna 5 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti
16 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti
17 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti
18 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti
19 - Parma 4 punti in 7 partite giocate, 4 gol fatti e 13 gol subiti
20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti
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