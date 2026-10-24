Serie A, rivoluzione in TV: arrivano HDR e replay con intelligenza artificiale! Tutte le novità

La Serie A introduce HDR e replay con intelligenza artificiale dalla stagione 2026/2027: immagini più realistiche e Super Slow Motion.

La Serie A cambia volto in televisione e punta sull'innovazione tecnologica per migliorare l'esperienza dei tifosi. A partire dalla corrente stagione 2026/2027, la Lega Calcio Serie A introduce due importanti novità nella produzione audiovisiva delle partite di campionato e Coppa Italia: il formato HDR (High Dynamic Range) e il sistema EVS XtraMotion 3.0, basato sull'intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie, sviluppate nell'ambito delle attività della divisione Media, Broadcast & Digital Operations, consentiranno di offrire immagini più definite, colori più realistici e una maggiore qualità visiva durante le dirette televisive. In particolare, l'HDR permetterà di ampliare la gamma cromatica delle riprese, valorizzando dettagli, contrasti e luminosità delle immagini, con l'obiettivo di rendere la visione delle partite sempre più coinvolgente e vicina agli standard delle principali produzioni sportive internazionali.

Serie A, l'intelligenza artificiale rivoluziona i replay: Super Slow Motion e immagini più spettacolari

La seconda grande novità riguarda l'introduzione del sistema EVS XtraMotion 3.0, una tecnologia hardware e software che sfrutta l'intelligenza artificiale per realizzare replay avanzati anche attraverso le telecamere tradizionali. Il sistema sarà utilizzato nelle gare di Serie A e Coppa Italia e consentirà di generare in pochi secondi sequenze in Super Slow Motion, applicare effetti cinematografici e ridurre il cosiddetto motion blur, ovvero l'effetto di sfocatura provocato dal movimento. In questo modo sarà possibile ottenere immagini più fluide e dettagliate, valorizzando le giocate tecniche, le azioni più spettacolari e i momenti decisivi degli incontri. L'utilizzo combinato di HDR e XtraMotion offrirà inoltre maggiori possibilità creative alle regie televisive, con l'obiettivo di rendere la visione del calcio italiano sempre più immersiva e spettacolare.