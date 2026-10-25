Sussulto Juventus: Spalletti con 8 infortunati vince a Lecce e va a +3 sul Napoli

Juventus corsara a Lecce: McKennie e Douglas Luiz firmano il 2-0. Spalletti sale a 14 punti e aggancia il sesto posto.

La Juventus rialza la testa dopo il pesante 3-0 subito in casa contro la Lazio e conquista una vittoria importante sul campo del Lecce, imponendosi per 2-0 al Via del Mare. La squadra di Luciano Spalletti prende progressivamente il controllo della partita e chiude i conti già nel primo tempo, grazie alle reti di Weston McKennie al 29' e Douglas Luiz al 41'. Nella ripresa i padroni di casa, guidati da Eusebio Di Francesco, provano a reagire senza però riuscire a riaprire l'incontro. I bianconeri amministrano il doppio vantaggio e salgono così a 14 punti, raggiungendo il sesto posto in classifica. Situazione diversa per il Lecce, che incassa la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate e resta dodicesimo, conservando comunque cinque punti di margine sulla zona retrocessione.

Lecce-Juventus 0-2, McKennie e Douglas Luiz decisivi: Spalletti ritrova la vittoria

Dopo un avvio intraprendente del Lecce, la Juventus prende progressivamente il controllo del gioco e colpisce due volte nel primo tempo. A sbloccare il risultato è McKennie, che al 29' sfrutta una punizione di Douglas Luiz per anticipare Falcone e portare avanti i bianconeri. Il raddoppio arriva al 41' proprio con il centrocampista brasiliano, autore di una precisa conclusione dalla distanza su assist di Gatti. Nella ripresa Di Francesco prova a cambiare l'inerzia dell'incontro con alcune sostituzioni, ma la difesa juventina concede poco e Vicario non è chiamato a interventi particolarmente impegnativi. Il Lecce perde anche Tiago Gabriel per un problema muscolare, mentre Spalletti gestisce le energie inserendo forze fresche dalla panchina. Nel finale Cabal sfiora il terzo gol, prima dell'espulsione di Gaspar nei minuti conclusivi. La Juventus difende il doppio vantaggio fino al triplice fischio e torna alla vittoria, lasciandosi alle spalle la pesante sconfitta contro la Lazio.