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Torino-Monza, formazioni ufficiali: Simeone sfida Varela

Torino-Monza, formazioni ufficiali: Simeone sfida VarelaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:50Serie A
di Davide Baratto
Torino-Monza, le formazioni ufficiali: Abate punta sulla coppia Simeone-Adams, Juric sceglie Varela con Dany Mota e Robinson.

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Monza, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Nei granata, Ignazio Abate si affida al 3-5-2, con la coppia offensiva composta da Adams e Simeone, supportata da Vlasic, Mandragora e Fitz-Jim a centrocampo. Sponda brianzola, Ivan Juric risponde con il 3-4-2-1, schierando Dany Mota e Robinson alle spalle dell'unica punta Varela.

Le formazioni ufficiali di Torino-Monza

TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.