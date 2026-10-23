Ufficiale
Torino-Monza, formazioni ufficiali: Simeone sfida Varela
TuttoNapoli.net
Torino-Monza, le formazioni ufficiali: Abate punta sulla coppia Simeone-Adams, Juric sceglie Varela con Dany Mota e Robinson.
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Torino-Monza, sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Nei granata, Ignazio Abate si affida al 3-5-2, con la coppia offensiva composta da Adams e Simeone, supportata da Vlasic, Mandragora e Fitz-Jim a centrocampo. Sponda brianzola, Ivan Juric risponde con il 3-4-2-1, schierando Dany Mota e Robinson alle spalle dell'unica punta Varela.
Le formazioni ufficiali di Torino-Monza
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Dany Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Ivan Juric.
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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