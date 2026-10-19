Live Bodo, Knutsen in conferenza: “Grande sfida, ma nostra identità è offensiva contro chiunque!”

Kjetil Knutsen, allenatore del Bodø/Glimt, è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio Maradona alla vigilia della gara di domani contro il Napoli: "Il Napoli è una grande squadra, e ha uno stadio fantastico e una grande storia. Grande rispetto per loro, ma hanno anche difetti oltre ai pregi. Vincerà chi ci metterà più intensità. Serve coraggio per sfruttare le occasioni che avremo. Daremo il massimo.

Ho responsabilità per la gara col Bayern, lo so, è stata dura, ma ora vogliamo continuità. Noi siamo il Bodo/Glimt.

Obiettivo in Champions? Fare risultati, ma pensiamo anche alle prestazioni. Lo scorso anno ci ha reso orgogliosi aver fatto i quarti. E anche quest'anno siamo positivi e fiduciosi.

Noi favoriti con le italiane? No, non esiste una favorita, ripeto dipenderà molto da come verranno gestite le energie e le emozioni. Noi proveremo a fare una grande prestazione.

Come si affronta il Napoli? Giochiamo come sempre larghi per buttare la palla nell'area loro. Abbiamo studiato il Napoli, proveremmo a proporre il nostro calcio e su quello possiamo contare".