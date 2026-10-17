Di Lorenzo in conferenza: "Momento difficile, serve qualcosa in più. Ecco cosa ci ha detto Allegri"
Al termine di Venezia-Napoli 1-0, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa
17.48 - Inizia la conferenza stampa.
"È un momento di difficoltà a livello di risultati. Non riusciamo ad avere continuità, andiamo ad alti e bassi. C'è delusione, ma dobbiamo cercare di trasformarla in energia positiva per affrontare le prossime partite. Il gruppo è consapevole che bisogna fare qualcosa di più. Il tempo è poco perché tra tre giorni giochiamo, ma sono sicuro che tutti quanti miglioreremo in questo periodo”.
Che parole ha usato Allegri?
“Ci ha detto di continuare a fare la partita che avevamo preparato. Abbiamo preso un gol che potevamo evitare, poi il rigore poteva cambiare l'inerzia della gara. Dispiace. Il mister ci ha detto di stare uniti e di fare tutti qualcosa in più, perché così ne verremo fuori”.
17.52 - Termina la conferenza stampa.
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