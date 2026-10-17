Meret a Dazn: “Ci manca continuità, siamo delusi! Restiamo uniti per uscire da queste difficoltà"

Alex Meret analizza la sconfitta del Napoli contro il Venezia: continuità, errori difensivi e fiducia nello spogliatoio.

Al termine del match perso 1-0 contro il Venezia, il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Il tema della continuità è emerso anche prima di questa partita. È davvero quello che vi sta mancando? Come si può aggiustare il tiro per trovare maggiore continuità?

“Sì, sicuramente ci sta mancando continuità. Abbiamo fatto una grande partita contro il Frosinone, poi sono arrivate queste due sconfitte, in Champions e oggi. Penso che in generale non abbiamo fatto una brutta gara, abbiamo fatto le cose che dovevamo fare. Una disattenzione e siamo stati puniti. Nonostante abbiamo creato tanto, non siamo riusciti a concretizzare. Siamo sicuramente dispiaciuti e delusi. Bisogna restare uniti, lavorare e credere in quello che stiamo facendo, perché oggi è una partita che si poteva tranquillamente vincere per quanto creato. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, sacrificarci l'uno per l'altro e uscire da questo momento”.

Secondo te è anche una questione di equilibrio?

“Penso che oggi, sotto questo punto di vista, siamo stati bravi. Nel primo tempo non abbiamo concesso veramente niente, siamo stati sempre attenti e concentrati, lavorando molto bene in fase difensiva. Nel secondo tempo purtroppo c'è stato un mezzo errore che ci ha punito, ma a parte una loro ripartenza non abbiamo rischiato quasi niente. Sono episodi che capitano. Dal punto di vista difensivo non abbiamo fatto male: siamo stati aggressivi e abbiamo provato a recuperare palla più in alto. Sicuramente c'è stato un errore, lo analizzeremo e dovremo migliorare. L'equilibrio è importante e non deve mai mancare”.

Quanta fiducia c'è all'interno dello spogliatoio, Alex, in un momento così delicato? Quanto credete nelle vostre potenzialità?

“Sappiamo di essere un gruppo forte, lo abbiamo dimostrato negli ultimi anni. Abbiamo attraversato altri momenti difficili e ne siamo usciti tutti insieme. La fiducia c'è perché il gruppo è forte e unito, questo non è in dubbio. Dobbiamo seguire il mister, fare quello che ci chiede e credere in noi stessi e nei nostri compagni per venirne fuori il prima possibile”.