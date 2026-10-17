Live Venezia, Nicola in conferenza: “Mi interessava questo spirito, poi potevamo fare meno punti”

Davide Nicola commenta la vittoria del Venezia sul Napoli: le parate di Stankovic, il sostegno ad Adams e le scelte tattiche

È terminata la sfida dello stadio Penzo fra Venezia e Napoli: a sorpresa gli azzurri vanno ko dopo il gol di Adams ed alle parate decisive di Stankovic. Il tecnico arancioneroverde, Davide Nicola, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Ore 17.30 inizia la conferenza stampa

Si è girato verso il pubblico a fine primo tempo chiedendo di sostenere Adams. Così costruisce una squadra unita alla città?

"Non era un rimprovero, non ero mai stato allenatore del Venezia. Vedevo che c'era del buono, ma non si era mai riusciti ad ottenere qualcosa. Avevo visto Adams in questi giorni, lottare su ogni pallone, certo che poi si sbaglia. Ha dei margini di miglioramento notevoli".

Stankovic ha parato tutto. E si è vista una squadra che ha lottato e ci ha creduto.

"Da me non sentirete ai risposte sui singoli, cerco sempre di parlare del gruppo. Stankovic ha delle qualità, parava prima e ha parato oggi. Quello che mi interessava era l'atteggiamento che bisognava avere in questa partita. I punti oggi potevano essere anche meno, le occasioni le ha avute anche il Napoli. Questo però è lo spirito che deve avere una neopromossa. Una città magica, voi ci siete abituati, ma chi arriva da fuori vede che è particolare questo posto e voglio fare la mia parte per rendere felice la gente qui".

Su cosa ha lavorato in soli due giorni e mezzo?

"Ognuno ha le sue idee, rispetto tutti, per me lui gioca centrale se non ho altri, mi permette di attuare cose diverse in quel ruolo. A parte Haps questa squadra ha molti esterni destri. Per me Juan Jesus in quel ruolo è abile. Sono contento anche per Halhal, per un nazionale marocchino non è facile. Vuol dire che è intelligente".

La doppia punta può essere una possibilità?

"Tutto si può fare. Sarà una possibilità, ha giocato anche Kike Perez, che è una mezz'ala/trequartista, con Yeboah, per me si può giocare con Rrahmani e Adams, o con Kike e due punti come abbiamo fatto. Non ho ancora mai visto Correia, Busio, abbiamo aspettato fino all'ultimo Mazzocchi che volevo integrare. Si può fare tutto, l'importante è che si faccia con un'idea".

Ore 17.42 finisce la conferenza stampa.