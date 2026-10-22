Tutti i big vogliono il pressing, Fernandes critica Carrick: "Como pressa, noi aspettiamo!"

Caos Manchester United, il capitano Fernandes critica il gioco di Carrick

Il pressing è un tema in diverse squadre che non riescono ad ottenere risultati. O che sono addirittura in crisi, come nel caso del Manchester United di Carrick, ieri demolito dal Como che ha dominato in ogni aspetto del gioco. A farsi portavoce del malcontento è stato il capitano dei red devils Bruno Fernandes, intervenuto nel postpartita della sfida di Champions a Sky Sport:

Fernandes-United, che attacco a Carrick

"È un momento molto difficile per noi. Non stiamo ottenendo i risultati che vogliamo. Non riusciamo ad uscirne e dobbiamo fare qualcosa per farlo. A nessuno piace uscire dal campo, specialmente con quel risultato. È stata una partita difficile per noi, era impossibile tenere la palla, loro sono stati coraggiosi nel pressing mentre noi non l'abbiamo mai fatto. Tutti devono capire che non siamo più nel passato e dobbiamo guardare al futuro per creare qualcosa nel presente".

In serata poi dall'infghilterra sono rimbalzate altre dichiarazioni ancora più chiare: "È una decisione dello staff non pressare a uomo e, a volte, lasciare spazio per provare a recuperare il pallone aspettando l'avversario. Ma quando concedi spazio a squadre di questo livello, prendono fiducia. T costringono a correre molto e frustrano gli avversari. Poi, quando riconquisti il possesso, le gambe e la testa fanno molta più fatica a tenere il ritmo".