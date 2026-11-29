Eurorivali, il Brugge si ferma dopo 3 mesi: ko pesante contro lo Standard Liegi

Primo stop in campionato dal 30 agosto per la squadra di Bruges. Contro lo Standard decidono la doppietta di Drammeh e un'autorete di Mechele.

Il Club Brugge, prossimo avversario del Napoli in Champions League, inciampa in campionato. I belga non perdevano dal 30 agosto e sono stati battuti 3-1 dallo Standard Liegi. Una sconfitta pesante, che arriva proprio a ridosso della sfida europea contro gli azzurri.

Standard Liegi-Club Brugge 3-1: doppietta di Drammeh e autogol di Mechele

Lo Standard Liegi ha preso il largo con Drammeh, autore di una doppietta. Il terzo gol è arrivato con l'autorete di Mechele. Il gol della bandiera del Club Brugge porta la firma di Potts, troppo poco per evitare una sconfitta netta.

Club Brugge, il ko complica la classifica: l'Union Saint-Gilloise vola a +4

Il risultato pesa anche in classifica: l'Union Saint-Gilloise ha vinto nello stesso turno e ora ha 4 punti di vantaggio sul Club Brugge. Una brutta batosta per i prossimi avversari del Napoli, che giocheranno venerdì sera in Coppa del Belgio prima di partire verso Napoli.