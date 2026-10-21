Champions, l'Italia fa filotto! L'Inter vince in 10 contro lo Shakhtar

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, Carlos Augusto decisivo al 77' dopo l'espulsione di Bastoni. Chivu conquista i primi tre punti in Champions League.

L'Inter conquista i primi tre punti della sua Champions League battendo 1-0 lo Shakhtar Donetsk al termine di una partita complicata, risolta nonostante l'inferiorità numerica. Dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, la squadra di Cristian Chivu riesce finalmente a sbloccarsi nella League Phase grazie alla rete decisiva di Carlos Augusto al 77'. Un successo arrivato in un momento particolarmente delicato, appena otto minuti dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni per doppia ammonizione. I nerazzurri partono con buona intensità e si rendono subito pericolosi con Thuram, ma faticano a trovare precisione negli ultimi metri. Lo Shakhtar cresce progressivamente e sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Bondar sugli sviluppi di un calcio d'angolo, costringendo Martinez a un intervento importante. Il primo tempo si chiude così sullo 0-0, con l'Inter incapace di concretizzare il proprio avvio positivo.

Inter-Shakhtar Donetsk 1-0, Bastoni espulso al 69': Carlos Augusto decide la sfida al 77'

Nella ripresa Chivu conferma inizialmente gli stessi undici, tra cui il portiere Martinez, Bonny al fianco di Thuram e Spence, alla prima presenza da titolare con la maglia nerazzurra. Dopo un quarto d'ora senza particolari accelerazioni, il tecnico interviene con tre sostituzioni per provare a cambiare l'inerzia della gara. Thuram torna a rendersi pericoloso, ma trova la risposta di Riznyk. Al 69' arriva l'episodio che rischia di compromettere definitivamente la serata dell'Inter: Bastoni, già ammonito, colpisce con il braccio Ocheretko e riceve il secondo cartellino giallo, lasciando i compagni in dieci uomini. Proprio quando il pareggio sembra diventare il risultato più probabile, però, i nerazzurri trovano il guizzo decisivo. Al 77' Mkhitaryan premia l'inserimento di Carlos Augusto, che supera Riznyk con una conclusione ravvicinata e firma l'1-0. Nonostante l'inferiorità numerica, l'Inter riesce poi a controllare il vantaggio, concedendo meno spazio alle iniziative degli ucraini. Una vittoria sofferta ma preziosa, che permette alla squadra di Chivu di conquistare i primi punti del proprio cammino europeo.