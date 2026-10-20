Champions League, il Napoli risale al 22° posto: azzurri in zona playoff! La classifica
Cambiano gli equilibri della classifica di Champions League dopo le partite della terza giornata della fase campionato. Il Napoli di Massimiliano Allegri, grazie alla vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt, conquista i primi tre punti europei e sale momentaneamente al 22° posto, entrando nella zona playoff. Importante balzo in avanti anche per la Roma di Gian Piero Gasperini, che dopo il netto 4-0 allo Slovan Bratislava raggiunge la 13ª posizione con quattro punti. In testa alla graduatoria resta il Paris Saint-Germain, a punteggio pieno con nove punti, davanti al Liverpool, anch'esso a quota nove. Situazione più complicata per l'Inter, ancora ferma a zero punti e attualmente 31ª, ma con una partita da disputare.
Classifica Champions League aggiornata: Napoli 22°, Roma 13ª e PSG primo
La graduatoria resta provvisoria, considerando che diverse squadre devono ancora disputare la terza partita della League Phase. Il Napoli occupa attualmente una posizione utile per accedere ai playoff, ma dovrà cercare continuità nelle prossime giornate per consolidare il piazzamento.
1. PSG 9 punti (+8 differenza reti)
2. Liverpool 9 (+6)
3. Stoccarda 7 (+5)
4. Aston Villa 6 (+7)*
5. Barcellona 6 (+6)
6. Manchester City 6 (+4)
7. Sporting 6 (+4)*
8. Arsenal 6 (+4)*
9. Real Madrid 6 (+2)*
10. Betis 6 (+2)*
11. Borussia Dortmund 6 (+1)
12. Bayern Monaco 4 (+5)*
13. Roma 4 (+3)
14. Shakhtar Donetsk 4 (+2)*
15. Atlético Madrid 3 (+1)
16. PSV 4 (0)
17. Como 3 (+2)*
18. Manchester United 3 (+2)*
19. Villarreal 3 (0)
20. Club Brugge 3 (0)*
21. Lens 3 (-1)*
22. Napoli 3 (-2)
23. RB Lipsia 3 (-2) *
24. Feyenoord 3 (-3)*
25. Sabah Baku 3 (-3)
26. Bodo/Glimt 3 (-5)
27. AEK 3 (-5)
28. Fenerbahce 2 (-6)
29. Viking 1 (-2)*
30. Slavia Praga 1 (-3)
31. Inter 0 (-2)*
32. LASK 0 (-4)*
33. Porto 0 (-4)
34. Lilla 0 (-4)*
35. Galatasaray 0 (-5)*
36. Slovan Bratislava 0 (-12)
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