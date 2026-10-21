Como-show in Champions: umilia 4-1 il Man United e scrive una pagina storica

Champions League, il Como travolge 4-1 il Manchester United: doppietta di Nico Paz, gol di Douvikas e Ramon. Fabregas festeggia al Sinigaglia.

Serata storica per il Como di Cesc Fabregas, che travolge 4-1 il Manchester United allo stadio Sinigaglia e conquista la seconda vittoria casalinga consecutiva in Champions League. Una prestazione di altissimo livello dei lariani, capaci di dominare una delle squadre più prestigiose del calcio europeo grazie a un gioco brillante e a una straordinaria efficacia offensiva. Protagonista assoluto Nico Paz, autore di una doppietta e di un assist, mentre Douvikas e Ramon completano il poker biancoblù. Inutile la rete di Zirkzee nel recupero, che rende soltanto meno pesante il passivo per la formazione allenata da Michael Carrick.

Como-Manchester United 4-1, Nico Paz show: doppietta, assist e 31 passaggi nell'azione del poker

Il Como parte fortissimo e sblocca il risultato dopo appena due minuti: Da Cunha serve Nico Paz, che supera la difesa inglese con uno splendido tiro a giro. I padroni di casa controllano il primo tempo, concedendo soltanto un'occasione a Maguire e sfiorando il raddoppio al 35' con Douvikas, impreciso da posizione favorevole. Nella ripresa la squadra di Fabregas prende definitivamente il largo: Douvikas firma il 2-0 su assist di Nico Paz, mentre al 57' è proprio il fantasista argentino ad approfittare di un grave errore di Baleba per realizzare la doppietta personale. Al 76' arriva anche il quarto gol, firmato di testa da Ramon al termine di un'azione spettacolare costruita attraverso 31 tocchi di palla in circa 40 secondi. Nel recupero Zirkzee segna il gol della bandiera per il Manchester United, che incassa un'altra sconfitta e allunga a sette partite la serie senza vittorie. Per il Como, invece, tre punti preziosissimi e una notte europea da ricordare, con il secondo successo consecutivo al Sinigaglia.