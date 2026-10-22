Dall'Inghilterra smontano Conte-United: non è nei piani, ecco tutti i nomi in lizza

Antonio Conte non sembra vicino al ritorno in Premier League. Il Manchester United è in grande crisi, ieri è stato demolito dal Como di Fabregas e Michael Carrick non è mai stato così a rischio esonero ed il focus è anche sulle critiche del capitano Fernandes per il tipo di gioco remissivo e senza pressing. Secondo quanto rivela il Telegraph in esclusiva, in pole posizione per la sostituzione c'è Julian Nagelsmann che ascolterebbe un approccio del Manchester United. Il 39enne, libero dopo l'esperienza con la Germania, è stato oggetto di forte interesse da parte di Tottenham e Chelsea in passato ed è desideroso di lavorare in Premier League.

Conte non è in lizza: le altre piste valutate dal Man United

Il nome di Antonio Conte non è in primo piano - si legge - e si sostiene che non si adatterebbe alla struttura che il club è determinato ad adottare. Oltre a Nagelsmann, lo United è anche ammiratore di un altro giovane allenatore tedesco - Fabian Hurzeler rivelazione con il Brighton - anche se il 33enne viene visto più che come unn futuro manager che un'opzione immediata. Anche perché sarebbe una pista onerosa considerando che il Brighton è terzo in classifica dopo un eccezionale inizio di stagione. Unai Emery dell'Aston Villa sarebbe un'altra opzione costosa e non c'è alcuna garanzia che possa essere convinto a lasciare le Midlands.