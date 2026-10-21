Ufficiale Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: Thuram-Bonny dal 1'

Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali di Champions League: Chivu punta su Thuram e Bonny, Arda Turan sceglie Kaua Elias.

Tutto pronto per Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valida per la terza giornata della League Phase di Champions League. I nerazzurri di Cristian Chivu vanno alla ricerca dei primi punti nella competizione europea dopo le sconfitte rimediate contro Real Madrid e Club Brugge nelle prime due giornate. Situazione differente per la formazione ucraina, che ha conquistato quattro punti grazie al successo contro l'AEK e al pareggio con il PSV. Per l'appuntamento europeo, il tecnico interista si affida al 3-5-2 con Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny in attacco, mentre Lautaro Martinez non figura nell'elenco dei convocati. A centrocampo spazio a Barella, Calhanoglu e Sucic, con Spence e Dimarco sulle corsie esterne.

Inter-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali di Chivu e Arda Turan

Lo Shakhtar Donetsk di Arda Turan risponde con il 4-1-4-1, affidandosi a Kaua Elias come riferimento offensivo. Di seguito le formazioni ufficiali complete di Inter-Shakhtar Donetsk, con titolari e giocatori a disposizione dei due allenatori.

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Bonny. Allenatore: Cristian Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Bisseck, Stante, Bovio, Luis Henrique, Diouf, Stankovic, Zielinski, Mkhitaryan, Mosconi, Pio Esposito.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matvienko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kaua Elias. Allenatore: Arda Turan.

A disposizione: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newertton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.