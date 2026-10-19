Napoli-Bodo/Glimt, Maradona a rischio “mezzo vuoto”: niente febbre da Champions

I dati sulla vendita dei biglietti mostrano ampia disponibilità in molti settori dello stadio: esaurite finora solo le due curve superiori.

Niente febbre da Champions League a Fuorigrotta? I dati di vendita dei biglietti per Napoli-Bodo/Glimt raccontano di un Maradona che rischia di presentarsi con diversi spazi liberi alla sfida europea contro la squadra norvegese, in programma martedì 20 ottobre.

Napoli-Bodo/Glimt, biglietti ancora disponibili: sold out solo nelle curve superiori

Stando ai dati di vendita, per parecchi settori dell’impianto di Fuorigrotta risultano ancora biglietti disponibili, con una disponibilità che varia da alta a media e bassa a seconda della zona. Al momento risultano esaurite soltanto le due curve superiori, mentre nel resto dello stadio la prevendita non ha ancora raggiunto il tutto esaurito.

Maradona, abbonati in rivendita: i social segnalano molti tagliandi ceduti per Napoli-Bodo/Glimt

A completare il quadro ci sono anche le richieste che circolano sui social, secondo cui molti abbonati starebbero cedendo il proprio biglietto per la gara europea. Un segnale che, unito ai dati della prevendita, racconta un clima di freddezza attorno alla squadra di Allegri, in un momento delicato della stagione tra risultati altalenanti e polemiche.