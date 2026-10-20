Politano da record in Champions! Gol dopo 54 secondi, mai nessuno come lui
Matteo Politano scrive una pagina di storia del Napoli in Champions League. L'esterno offensivo azzurro ha impiegato appena 54 secondi per trovare la via del gol nella sfida contro il Bodo/Glimt, stabilendo un nuovo primato per il club partenopeo nella massima competizione europea. Nessun giocatore del Napoli era mai riuscito a segnare così rapidamente in una partita di UEFA Champions League.
Napoli-Bodo/Glimt, Politano da record: il gol più veloce della storia azzurra in Champions
La rete realizzata dopo appena 54 secondi assume un significato particolare anche per il momento della squadra di Massimiliano Allegri. Politano ha infatti sbloccato immediatamente una partita poi terminata 4-3 in favore del Napoli, contribuendo a una vittoria importante per il cammino europeo degli azzurri. Una serata da ricordare per l'esterno italiano, protagonista non soltanto del successo contro i norvegesi, ma anche di un primato individuale destinato a entrare nelle statistiche del club.
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