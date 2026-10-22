Sabah, allarme docce per l'eurorivale del Napoli: il Dortmund teme la legionella e non le usa

Curioso episodio in Azerbaigian, dove giocherà anche il Napoli: dopo la sfida col Sabah, il Dortmund ha evitato le docce dello stadio per ragioni sanitarie.

Un episodio destinato ad attirare l'attenzione anche del Napoli, che in questa Champions League sarà impegnato in Azerbaigian sul campo del Sabah. Dopo la vittoria per 2-1 ottenuta dal Borussia Dortmund nella terza giornata, i calciatori tedeschi hanno lasciato lo stadio senza passare dalle docce, salendo sul pullman ancora con la divisa da gara. Secondo quanto riportato dalla Bild, alla base della scelta ci sarebbero state ragioni di sicurezza sanitaria: il Dortmund avrebbe preferito far lavare i giocatori in hotel per evitare possibili rischi di contaminazione batterica, con il timore legato in particolare alla presenza di legionella negli impianti idrici.

Il Dortmund evita le docce del Sabah, il club azero replica

Il direttore sportivo del Dortmund Ole Book ha ridimensionato la vicenda: "Le docce dell'hotel erano semplicemente migliori. Ci siamo assicurati che i giocatori potessero arrivare lì il prima possibile. Quelle dello stadio non erano altrettanto confortevoli". Sorpresa, invece, la reazione di Joy-Lance Mickels del Sabah: "Non so quale sia il problema. Non voglio insinuare nulla contro il Dortmund, ma noi ci siamo fatti la doccia qui la settimana scorsa prima della partita contro lo Slavia Praga. Le docce sono ottime e l'acqua non è nemmeno fredda". Una vicenda curiosa che riguarda da vicino anche il Napoli, atteso nello stesso impianto nel corso della sua campagna europea.