Vittoria importantissima, ossigeno per il Napoli

Un vittoria rinfrancate, una vittoria di squadra, una vittoria che serve a ridare il sorriso ai tifosi azzurri. Un primo tempo bello, godibile e con il Napoli in vantaggio. Pronti via e gli azzurri passano: Spinazzola crossa subito al bacio per Politano che al volo insacca. Un gran gol e azzurri che spingono subito. Le occasioni fioccano, ma la sfera sembra non voler entrare. Ci provano Di Lorenzo da fuori, Hojlund e McTominay che tirano sull’esterno. L’occasione migliore capita a Lang servito al bacio, ma l’esterno tira sul portiere che salva di piede. Il Napoli domina, ma alla prima palla utile il Bodo pareggia. Incredibile ma vero: Hauge riceve dopo un’azione manovrata e con un tocco preciso batte Meret. Il Napoli accusa il colpo e per dieci minuti sembra perdere le distanze. De Bruyne però inventa ancora, Lang fa velo e McTominay arriva al momento giusto per trovare il meritato raddoppio.

La ripresa è lo specchio di questa annata: succede un po’ di tutto, soprattutto con la tenuta atletica che sembra mancare. Il Napoli arretra e si vede, e il Bodo corre, gioca e spinge. Il Napoli però potrebbe segnare ancora. De Bruyne pesca in area McTominy che al volo tira, ma il palo gli dice di no. Il Bodo attacca e trova il pareggio. Palla in area, Rafa Marín e Spinazzola non contengono e Helmersen batte Meret da centro area. Il Napoli sembra stanco, ma reagisce. Ci vuole credere e, quando Politano trova la giocata giusta, McTominay si fa trovare pronto per il gran colpo di testa che regala nuovamente il vantaggio agli azzurri. Allegri cambia e il Napoli, rinfrancato dal vantaggio con Giovane, trova anche il quarto gol. Il brasiliano caparbio ruba palla, entra in area e la mette al centro, ma una deviazione spinge la palla in rete. Nel finale il Bodo trova il gol che fissa il risultato sul 4-3. Serviva una vittoria, per il morale, per la classifica, per scacciare nubi tempestose che si vedevano all’orizzonte. Ora testa alla Roma.