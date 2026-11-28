Tuttonapoli De Bruyne, la verità sull'intervista della moglie: mai detto di voler lasciare Napoli

Abbiamo recuperato l'intervista originale di Michèle Lacroix al quotidiano belga HLN: le parole della moglie di De Bruyne assumono un significato diverso.

Si è fatto un gran parlare negli ultimi giorni dell'intervista di Michèle Lacroix, moglie di Kevin De Bruyne, concessa a NINA, inserto del quotidiano belga HLN. Contestualmente alle indiscrezioni di mercato relative al forte interessamento del PSV Eindhoven per il centrocampista del Napoli, in tanti hanno rispolverato le dichiarazioni della moglie del fuoriclasse belga, facendo circolare un titolo tanto forte quanto fuorviante: “Prima ce ne andiamo e meglio è”. Parole che, riferite alla volontà di lasciare Napoli, Lady De Bruyne non ha mai pronunciato. Noi di Tuttonapoli.net siamo riusciti a reperire l'intervista originale, pubblicata il 12 settembre 2026 a firma della giornalista Anke Michiels. A distanza di oltre due mesi, alcuni passaggi sono stati estrapolati dal loro contesto, alterandone il significato. Vi proponiamo di seguito la traduzione di tutti i passaggi rilevanti dell'intervista, per fare chiarezza sulla vicenda.

De Bruyne, la moglie racconta il trasferimento a Napoli e le difficoltà iniziali

Nell'intervista concessa a HLN, Michèle Lacroix racconta le difficoltà legate al trasferimento in Italia dopo tanti anni trascorsi a Manchester, soffermandosi sull'ambientamento dei figli, sulla quotidianità a Napoli e sulla popolarità del marito.

Ti stai abituando un po' alla vita in Italia? “È stato un grande adattamento. I nostri figli sono nati a Manchester: quella era la nostra vita". "Ma abbiamo voltato pagina: una nuova avventura, un nuovo Paese, una nuova città da scoprire. Però non so se posso già dire ‘Napoli è casa mia’, perché la scorsa stagione abbiamo avuto un anno interrotto, a causa dell'infortunio...”.

Anche tu devi ricominciare da zero in una città del genere. È facile? “A Napoli non conosco quasi nessuno. Ma è ovviamente un bel posto. Inoltre non abbiamo mai vissuto al sole, e la cultura italiana è ancora una volta qualcosa di diverso. È sicuramente bello da vivere. Ma come detto, soprattutto per i bambini è stato comunque un adattamento molto grande... ma nel frattempo si sono ambientati, eh”.

Come hai reso Napoli la vostra prossima casa? “A Manchester ci avevo dedicato molto tempo ed energia, perché sapevo: resteremo qui per un bel po'. Ora è diverso. [...] Abbiamo scelto una casetta in un quartiere tranquillo sul mare. Lì abitano altri calciatori, perché offre un po' più di privacy. Le case sono tutt'altro che grandi, ma è accogliente e i bambini possono uscire a giocare a calcio su una piazzetta. La spiaggia è a cinque minuti a piedi”.

Kevin riesce a camminare facilmente per strada lì? “Assolutamente no. Nemmeno per andare al supermercato. I napoletani vivono per il calcio. Quindi Kevin conduce un'esistenza molto ritirata a Napoli. [...] Non possiamo nemmeno fare nulla insieme come famiglia, in città. È il rovescio della medaglia, eh. A Manchester era diverso. [...] Lì potevamo uscire di casa senza che venisse scattata una sola foto. A Napoli è impossibile”.

Ma il clima italiano è migliore. “E il cibo! Così fresco, così sano. E un'altra cosa divertente: il traffico folle in città. Non ci sono regole del traffico: un semaforo rosso è solo un suggerimento a Napoli (ride, ndr)”.

Cosa vi piace fare insieme nei giorni liberi? “Siamo entrambi molto abitudinari. Ci piace passeggiare, come una coppietta anziana. [...] E ora facciamo le nostre passeggiate sulla spiaggia, quando ci riusciamo. Nei momenti liberi cerchiamo soprattutto tranquillità”.

“Prima arriviamo qui, meglio è”: il vero significato delle parole della moglie di De Bruyne

Ed eccoci al passaggio che ha generato il polverone mediatico degli ultimi giorni. La frase incriminata arriva in risposta a una domanda ben precisa, che non riguarda il mercato di gennaio, un eventuale trasferimento al PSV Eindhoven o la volontà di interrompere anticipatamente l'avventura napoletana del marito. La giornalista chiede infatti a Michèle Lacroix quali siano i progetti della famiglia DOPO LA FINE DELLA CARRIERA di Kevin De Bruyne. Di seguito la domanda e la risposta.

Guardiamo comunque un attimo al futuro: cosa succederà quando Kevin un giorno smetterà di giocare a calcio? “Non è così lontano nel futuro, eh, puoi benissimo dirlo (ride, ndr) [...]. In questo momento Kevin non vuole guardare oltre il calcio, perché è ancora così concentrato sul Napoli, anch'essa un'ottima squadra. Ma naturalmente riflettiamo insieme sul futuro. E sempre più spesso ci diciamo l'un l'altro: ‘Andremo a vivere qui’ (nel Limburgo, ndr). Prima arriviamo qui, meglio è. Non appena Mason sarà alle scuole secondarie, vogliamo restare nello stesso posto. A un certo punto il calcio non è più la priorità”. Il contesto, dunque, cambia radicalmente il significato delle dichiarazioni. Michèle Lacroix sta parlando dei progetti familiari per il periodo successivo alla carriera agonistica del marito, del desiderio di stabilirsi nel Limburgo e di garantire continuità alla crescita e al percorso scolastico dei figli. Non solo: nello stesso passaggio dell'intervista sottolinea esplicitamente quanto Kevin sia ancora concentrato sul Napoli, definendolo un'ottima squadra. Ciò non significa negare le difficoltà di ambientamento raccontate dalla moglie del centrocampista, né escludere a priori un eventuale addio anticipato del belga. Quello è un altro discorso, che riguarda il calciomercato e le valutazioni del giocatore e della società. Ma attribuire a Michèle Lacroix la volontà di lasciare Napoli il prima possibile sulla base di questa intervista significa stravolgere il senso delle sue parole. Una precisazione doverosa, soprattutto alla luce delle polemiche e degli attacchi social di cui è stata destinataria negli ultimi giorni.