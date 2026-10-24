Giuliani: “Mentalità suicida due volte! Allegri è questo: barricate e blocco basso”

Fulvio Giuliani critica la gestione di Allegri dopo il 3-3 tra Napoli e Roma, pur elogiando McTominay e la scelta tattica su De Bruyne

Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, criticando duramente l'atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante gli elogi per la prestazione di Scott McTominay e per la scelta di arretrare Kevin De Bruyne in cabina di regia, Giuliani ha contestato la gestione delle fasi difensive, ritenendo che l'approccio troppo prudente abbia condizionato il risultato finale. Di seguito le sue parole.

Giuliani: “Allegri, mentalità suicida! Alla fine un punto inutilissimo”

"Partita bellissima, divertente, un McTominay sontuoso e… una mentalità suicida, che ti porta due volte a difendere ai 16 metri. Purtroppo, Allegri è questo: anche intuizioni importanti (De Bruyne arretrato), ma poi tutto si riduce al corto muso, al blocco basso, alle barricate alla speraindio. Alla fine inutilissimo punto", le parole di Fulvio Giuliani.