Giuliani: “Mentalità suicida due volte! Allegri è questo: barricate e blocco basso”
Il giornalista Fulvio Giuliani, attraverso un tweet sul suo profilo X, ha commentato il pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma, criticando duramente l'atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante gli elogi per la prestazione di Scott McTominay e per la scelta di arretrare Kevin De Bruyne in cabina di regia, Giuliani ha contestato la gestione delle fasi difensive, ritenendo che l'approccio troppo prudente abbia condizionato il risultato finale. Di seguito le sue parole.
Giuliani: “Allegri, mentalità suicida! Alla fine un punto inutilissimo”
"Partita bellissima, divertente, un McTominay sontuoso e… una mentalità suicida, che ti porta due volte a difendere ai 16 metri. Purtroppo, Allegri è questo: anche intuizioni importanti (De Bruyne arretrato), ma poi tutto si riduce al corto muso, al blocco basso, alle barricate alla speraindio. Alla fine inutilissimo punto", le parole di Fulvio Giuliani.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Monza
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro