Tutto su Morisco: chi è il portiere brasiliano che ha già esordito con Ancelotti
Pedro Morisco è uno dei giovani portieri brasiliani finiti sotto i riflettori del calciomercato. Nato il 10 gennaio 2004 a Curitiba, ha 22 anni ed è alto 1,91 metri. Attualmente difende i pali del Coritiba, club nel quale è cresciuto calcisticamente sin dall'età di nove anni. Il suo percorso lo ha portato gradualmente fino alla prima squadra, dove si è messo in evidenza per continuità di rendimento e personalità. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi osservatori, con il Napoli che avrebbe iniziato a monitorare il suo profilo in vista delle prossime finestre di mercato.
Caratteristiche tecniche e qualità tra i pali
Portiere destro, Morisco abbina una struttura fisica importante a buoni riflessi e reattività negli interventi ravvicinati. Tra le sue caratteristiche spiccano la capacità di coprire bene lo specchio della porta, la sicurezza nelle uscite e la partecipazione alla costruzione dal basso. Qualità che lo rendono un interprete moderno del ruolo, adatto a un calcio nel quale agli estremi difensori viene richiesta anche una buona gestione del pallone con i piedi.
Carriera, numeri e curiosità
La stagione 2025 ha rappresentato un passaggio importante nella sua crescita: con il Coritiba ha collezionato 41 presenze, subendo 24 reti e contribuendo alla promozione del club nella massima serie brasiliana. Nello stesso campionato ha fatto registrare anche una striscia di 578 minuti consecutivi senza subire gol. Un percorso che gli ha permesso di attirare l'attenzione anche della nazionale brasiliana, con la prima convocazione nella Seleçao arrivata nel settembre 2026 e già due presenze con Ancelotti.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro