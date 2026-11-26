Tuttonapoli Tutto su Morisco: chi è il portiere brasiliano che ha già esordito con Ancelotti

Morisco, portiere brasiliano del Coritiba, classe 2004, si distingue per altezza, riflessi, personalità e qualità tecniche, attirando l'interesse del Napoli

Pedro Morisco è uno dei giovani portieri brasiliani finiti sotto i riflettori del calciomercato. Nato il 10 gennaio 2004 a Curitiba, ha 22 anni ed è alto 1,91 metri. Attualmente difende i pali del Coritiba, club nel quale è cresciuto calcisticamente sin dall'età di nove anni. Il suo percorso lo ha portato gradualmente fino alla prima squadra, dove si è messo in evidenza per continuità di rendimento e personalità. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione di diversi osservatori, con il Napoli che avrebbe iniziato a monitorare il suo profilo in vista delle prossime finestre di mercato.

Caratteristiche tecniche e qualità tra i pali

Portiere destro, Morisco abbina una struttura fisica importante a buoni riflessi e reattività negli interventi ravvicinati. Tra le sue caratteristiche spiccano la capacità di coprire bene lo specchio della porta, la sicurezza nelle uscite e la partecipazione alla costruzione dal basso. Qualità che lo rendono un interprete moderno del ruolo, adatto a un calcio nel quale agli estremi difensori viene richiesta anche una buona gestione del pallone con i piedi.

Carriera, numeri e curiosità

La stagione 2025 ha rappresentato un passaggio importante nella sua crescita: con il Coritiba ha collezionato 41 presenze, subendo 24 reti e contribuendo alla promozione del club nella massima serie brasiliana. Nello stesso campionato ha fatto registrare anche una striscia di 578 minuti consecutivi senza subire gol. Un percorso che gli ha permesso di attirare l'attenzione anche della nazionale brasiliana, con la prima convocazione nella Seleçao arrivata nel settembre 2026 e già due presenze con Ancelotti.