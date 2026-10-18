“Stesse frasi e stesse partite di Allegri al Milan, divertitevi”, lo sfottò dei milanisti sui social

Allegri finisce nel mirino dei tifosi milanisti dopo il ko del Napoli: lo sfottò sui social.

Il momento difficile del Napoli di Massimiliano Allegri continua a far discutere, anche fuori dall’ambiente azzurro. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Venezia, sui social non sono mancate le critiche nei confronti del tecnico livornese, finito anche nel mirino di alcuni tifosi del Milan. I sostenitori rossoneri hanno infatti ironizzato sulle difficoltà della squadra partenopea, tracciando un parallelo con la precedente esperienza di Allegri sulla panchina milanista.

Napoli, Allegri bersagliato sui social: lo sfottò dei tifosi del Milan

A suscitare particolare attenzione è stato un commento apparso sui social, nel quale un tifoso rossonero ha scritto: “Stesse frasi e stesse partite di Allegri al Milan, divertitevi”. Una battuta pungente che richiama le critiche rivolte in passato all’allenatore per il suo approccio tattico e la gestione delle partite. Il riferimento è alle prestazioni del Napoli, alle prese con risultati deludenti e un gioco che continua a dividere tifosi e osservatori. La sconfitta contro il Venezia ha inevitabilmente alimentato il dibattito sul lavoro di Allegri, aumentando la pressione sull’allenatore azzurro.