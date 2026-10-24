Live Primavera, Napoli-Spezia 2-0 (Riccio 12’, Mane 30’): raddoppio di Mane!

Segui la diretta della gara tra Napoli e Spezia valevole per la sesta giornata del campionato primavera 2. Grande chance per gli azzurrini.

Premi f5 per aggiornare la diretta testuale di Napoli-Spezia

45' - Un minuto di recupero

44′ - Assist a volo di Melnyk per la conclusione di Pereyra: Azzoni respinge

39' - È D'Ambrosio il più attivo dello Spezia, destro ancora indirizzato verso la porta del Napoli, deviato in corner.

36' - Ci prova lo Spezia con D'Ambrosio ma Spinelli è ancora attento!

30' - Palla in verticale con i giri giusti di Chiummariello per Mane: l’azzurrino prima prova un pallonetto respinto da Azzoni e poi deposita il pallone a porta vuota! Napoli 2 Spezia 0

16' - Reagisce lo Spezia, difende bene il Napoli

12' - GOOOOL DEL NAPOLI! Ancora l'asse Riccio-Pereyra: grandioso assist dell'argentino che libera il destro di Riccio davanti al portiere: azzurrini avanti

2' - Spinge subito il Napoli alla ricerca del vantaggio

10.30 - INIZIA LA GARA

10.05 - Ecco le formazioni ufficiali della gara:

Napoli - Spinelli, Zappala, Santella, De Stefano, Branchizio, Lieto, Melnyk, Chiummariello, Pereyra, Riccio, Mane.

Spezia - Azzoni, Mazzanti, Del Sante, Longhi, Vignali, Francini, D'Ambrosio, Vannucci, Trentinella, Carbone, Maggiore

Benvenuti alla diretta testuale della gara di primavera 2 tra Napoli e Spezia. I giovani azzurrini allenati da Nocerino vogliono bissare la grande prestazione avuta contro il Bodo Glimt martedì pomeriggio che ha anche portato i primi punti in Youth League. Di fronte una squadra in netta difficoltà come Lo Spezia.