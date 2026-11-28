Primavera 2, figuraccia per il Napoli: ko per 3-0 a Benevento

Il Napoli Primavera perde 3-0 il derby contro il Benevento capolista e interrompe la striscia di sei risultati utili consecutivi.

Il Napoli Primavera perde 3-0 contro il Benevento al centro sportivo Avellola nel derby campano valido per la decima giornata del campionato Primavera 2. I padroni di casa indirizzano la partita già nella prima frazione di gioco: all'8' Soprano sblocca il risultato con una conclusione al volo dal limite dell'area, mentre gli azzurrini provano a reagire con Chiummariello e Melnyk. Al 32' Coltorti firma il raddoppio, mentre al 40' Giugliano supera Spinelli in uscita per il definitivo 3-0. Non sortisce gli effetti sperati il triplo cambio operato da Nocerino all'intervallo, con gli ingressi di Branchizio, Rovetini e Mane.

Napoli Primavera, si interrompe la striscia di risultati utili consecutivi

La sconfitta contro la capolista interrompe la serie di sei risultati utili consecutivi del Napoli, reduce da due vittorie e quattro pareggi. Gli azzurrini restano fermi a quota 11 punti in classifica, al nono posto a pari merito con Pisa e Latina, mentre il Benevento consolida il primato nel girone B salendo a quota 25. La formazione di Nocerino proverà a riscattarsi nel prossimo turno, quando affronterà in casa il Pescara.