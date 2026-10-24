Ultim'ora ADL applaude il Napoli e Allegri: è sceso negli spogliatoi per complimentarsi

De Laurentiis applaude il Napoli negli spogliatoi dopo il 3-3 con la Roma. Fiducia confermata nonostante classifica e risultati deludenti.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è sceso negli spogliatoi dello stadio Diego Armando Maradona al termine del pareggio per 3-3 contro la Roma. Lo riporta il giornalista Carlo Alvino, secondo il quale il patron azzurro ha voluto applaudire e complimentarsi personalmente con i calciatori, sottolineando il valore della prestazione, il cuore e il carattere mostrati in campo nonostante la vittoria sfumata nella ripresa. Un gesto che testimonia la volontà del presidente di trasmettere fiducia alla squadra e di sostenerla in un momento particolarmente delicato della stagione.

De Laurentiis rinnova la fiducia nonostante i risultati allarmanti

Il segnale di De Laurentiis arriva infatti in un contesto tutt'altro che positivo sul piano dei risultati. Il Napoli di Massimiliano Allegri si trova a metà classifica, con appena 11 punti nelle prime otto giornate di Serie A, e rischia di scivolare al 12esimo posto al termine del turno. Ancora più significativo il rendimento complessivo: quattro vittorie, due pareggi e cinque sconfitte nelle prime undici partite ufficiali, considerando campionato e Champions League. Per ritrovare un Napoli con così pochi successi nelle prime undici gare stagionali bisogna tornare addirittura al 2001/02, quando gli azzurri militavano in Serie B. Nonostante un avvio da record negativo e una classifica distante dalle aspettative, il presidente ha dunque scelto di valorizzare la partita contro la Roma, facendo sentire la propria vicinanza al gruppo anziché manifestare pubblicamente il malcontento per i risultati.