ADL ha incontrato di nuovo Rizzetta! Spunta la valutazione per la cessione club

Napoli, ADL e Rizzetta si incontrano di nuovo a Chiaia: contatti ripresi, ma nessuna trattativa. Valutazione da 2 miliardi

Aurelio De Laurentiis e Matt Rizzetta si sono incontrati ieri pomeriggio all’hotel de Bonart di Chiaia, lo stesso della cena pre Champions con Allegri e il direttore sportivo Manna, prima della sfida di EuroCup tra il Napoli Basket e i turchi del Tofaş Spor. La chiacchierata è stata piacevole almeno quanto quella andata in scena martedì al Maradona, si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

Contatti ripresi, ma a oggi non c’è trattativa: valutazione da 2 miliardi

I contatti, dunque, sono ripresi, ma a oggi non c’è alcuna trattativa. Resta sul tavolo la cifra di circa 2 miliardi di euro richiesta da De Laurentiis per la cessione, una valutazione che comprende anche il progetto del nuovo stadio. Un dettaglio non secondario, questo. "Rizzetta è stato il riferimento di un pool di investitori statunitensi che, tra gennaio e giugno, hanno provato ad acquistare la SSC Napoli offrendo 2,2 miliardi di euro in due tranche da 1,1, una immediata e l’altra differita; De Laurentiis ringraziò e rifiutò, non convinto dalla formula. Il club azzurro non ha smentito l’invito e il caffè ma ha fatto sapere che in questo momento non c’è alcuna trattativa per la cessione".