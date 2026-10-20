Allegri a colloquio continuo con Manna: il retroscena durante la rifinitura

"Però la Champions, fin qui, resta un tabù: zero vittorie, quattro reti subite e una realizzata"

Il Napoli si prepara alla delicatissima sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, con Massimiliano Allegri chiamato a invertire una tendenza sempre più preoccupante. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro è tornato a dirigere l'allenamento dopo l'attacco febbrile di domenica, confrontandosi ripetutamente con il direttore sportivo Giovanni Manna.

Napoli, Allegri e Manna a confronto: la Champions resta un tabù

La Gazzetta dello Sport sottolinea le difficoltà europee degli azzurri: "Però la Champions, fin qui, resta un tabù: zero vittorie, quattro reti subite e una realizzata". Numeri che fotografano un avvio complicato e aumentano la pressione sull'allenatore. Il quotidiano racconta anche quanto accaduto durante l'ultima seduta a Castel Volturno: "E dei 15 minuti aperti alla stampa restano negli occhi dei presenti le continue chiacchierate col ds Manna".

Un confronto costante tra allenatore e direttore sportivo in una fase particolarmente delicata. La volontà è quella di trovare rapidamente una soluzione alle difficoltà della squadra e rilanciare le ambizioni stagionali.

La Rosea conclude evidenziando il peso dei prossimi appuntamenti: "Max sa bene che non può più sbagliare. E che tra Bodo e Roma si gioca moltissimo".