Allegri, frecciata alla Roma può avere conseguenze: "Procura Federale attende decisioni Giudice Sportivo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi alle 08:05 In primo piano di Arturo Minervini @ArturoMinervini vedi letture Fonti preferite di

Allegri avrebbe urlato: "Sono sempre loro, l'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca"