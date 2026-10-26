Allegri, frecciata alla Roma può avere conseguenze: "Procura Federale attende decisioni Giudice Sportivo"
Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri dopo Napoli-Roma continuano a far discutere. Nel mirino la battuta pronunciata dal tecnico azzurro nei confronti della squadra di Gian Piero Gasperini, con un riferimento alla qualificazione in Champions League della passata stagione. Come evidenzia l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, la vicenda potrebbe anche avere sviluppi sul piano della giustizia sportiva, sebbene al momento non ci siano provvedimenti.
Allegri e le parole sulla Roma
Il quotidiano analizza le possibili conseguenze delle dichiarazioni dell'allenatore del Napoli: "Solo in una fase successiva potrebbe entrare in gioco la Procura Federale, che aspetta le decisioni del Giudice Sportivo". Il riferimento è alle parole pronunciate da Allegri nel corridoio adiacente alla sala stampa, ascoltate anche dai presenti. Il tecnico azzurro, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, avrebbe urlato: "Sono sempre loro, l'anno scorso gli hanno messo la Champions in tasca".
Una frase che il quotidiano interpreta come un attacco diretto alla Roma di Gasperini, arrivata terza nella passata stagione, davanti proprio al Milan allenato da Allegri.
Il giornale sottolinea inoltre come quelle parole difficilmente possano essere passate inosservate: "difficilmente non consapevole del fatto che sarebbe stato sentito da chiunque".
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