Allegri è preoccupato: questi i problemi che turbano il tecnico
Il Napoli continua a vivere una fase complicata, tra risultati altalenanti, difficoltà tattiche e un'emergenza infortuni che non sembra concedere tregua. Nonostante alcuni segnali incoraggianti emersi nelle ultime due partite contro il Bodø/Glimt e la Roma, Massimiliano Allegri deve ancora trovare la soluzione per garantire continuità alla squadra azzurra. A soffermarsi sulle difficoltà del Napoli è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che analizza il momento della formazione partenopea, evidenziando i problemi che continuano a condizionarne il rendimento.
Napoli: "La squadra non ha ancora trovato i necessari equilibri tattici"
Il quotidiano apre la propria riflessione con un titolo emblematico, "Quanti problemi", sottolineando come non sia un periodo semplice per Allegri, nonostante i miglioramenti mostrati nelle ultime uscite.
Secondo il Corriere dello Sport, infatti, "la squadra non ha ancora trovato la necessaria continuità di risultati e i necessari equilibri tattici".
Il problema principale riguarda soprattutto l'incapacità del Napoli di capitalizzare quanto costruisce durante le partite. Il giornale evidenzia come la formazione azzurra tenda spesso a "vanificare il buono e l'ottimo che riesce a creare", finendo per "piombare in crisi d'identità e generosità (alias regali)".
Alle difficoltà sul campo si aggiungono gli episodi sfavorevoli e soprattutto i numerosi problemi fisici che stanno accompagnando la stagione degli azzurri.
"L'ultimo problema in ordine di tempo lo ha rimediato Badiashile", scrive il quotidiano, ricordando come il difensore si fosse reso protagonista di una crescita importante nelle ultime settimane.
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